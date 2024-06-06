FLUFFY POUCH　♡PuppyM♡

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StrayKidsスキズスンミンパピームSKZOOPuppyMFLUFFYPOUCHポーチ公式商品。新品未開封です。購入後、暗所にて保管していました。素人保管の品物ですので、完璧を求める方はご遠慮ください。1枚目の画像のように折りたたんで、プチプチで梱包して発送いたします。お取り置き、お値下げ不可プロフィールをお読みいただき、ご了承いただけましたら即購入OKです(◍•ᴗ•◍)