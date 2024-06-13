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アンソロポロジー　キャミソール
商品番号 T48069253115
商品名

アンソロポロジー　キャミソール
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカにて購入。ゴージャスな色使いがとても気に入っていました。表地と裏地の内側に、別素材の生地で内側が作られていて、とても高級感があります。
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