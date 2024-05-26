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フルラ　パイソン柄ショルダーにもなるバッグ
商品番号 C54570785005
商品名

フルラ　パイソン柄ショルダーにもなるバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルラ　パイソン柄/ショルダーにもなるハンドバッグ大きくも小さくもない、程よい手頃の大きさです。お仕事、お稽古事、和装にも合わせられるモダンなバッグです。数年前に東京渋谷の百貨店で購入しましたが、1、2度使用しましたが、汚れもなく綺麗な状態です。縦　25cm横　31cm底マチ　12cm底ヨコ　32cmショルダーヒモの長さ　1m5cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。内側　ファスナーポケット1小ポケット2種類···ショルダーハンドバッグ特徴···2way
http://narcologia.ru/goods/update327795.html
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◆◆FURLA フルラ パイソン柄　ミニショルダーバッグ　ゴールドチェーン | フリマアプリ ラクマ
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FURLA ショルダーバッグ　パイソン　蛇柄 | フリマアプリ ラクマ
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FURLA ショルダーバッグ　パイソン　蛇柄
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中古】 FURLA フルラ パイソン柄 ミニショルダーバッグ ゴールド ...
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◆◆FURLA フルラ パイソン柄　ミニショルダーバッグ　ゴールドチェーン
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