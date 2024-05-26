フルラ　パイソン柄ショルダーにもなるバッグ

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フルラ パイソン柄/ショルダーにもなるハンドバッグ大きくも小さくもない、程よい手頃の大きさです。お仕事、お稽古事、和装にも合わせられるモダンなバッグです。数年前に東京渋谷の百貨店で購入しましたが、1、2度使用しましたが、汚れもなく綺麗な状態です。縦 25cm横 31cm底マチ 12cm底ヨコ 32cmショルダーヒモの長さ 1m5cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。内側 ファスナーポケット1小ポケット2種類···ショルダーハンドバッグ特徴···2way