O270アーバンリサーチ半袖ロングワンピースノースリーブネイビー紺無地コットン綿

◇商品説明・URBANRESEARCHのロングワンピースです。・ギャザーが施されておりふんわりとしたスカート部分は体型を拾いにくい作りになっています。・裏地があるので透け感を気にせずに着れます。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈53/42/131/-◇素材感・状態上見頃は柔らかく薄手のポリエステル、コットン素材下見頃は張りのあるコットン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーネイビー濃紺無地綿ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすワンピース商品一覧#ちゃんまるわんぴーすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。OP-270



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