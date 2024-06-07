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ルイヴィトン N63208 ポルトフォイユ・サラ
商品番号 U22748968700
商品名

ルイヴィトン N63208 ポルトフォイユ・サラ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンダミエアズール●仕様●オープンポケット×1ファスナー式小銭入れ×1カードポケット×16札入れ×1●サイズ●約W19.5cm×H10cm×D3.5cm●付属品●純正箱保存袋
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