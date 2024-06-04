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FRAY I.D カシュクールプリントワンピース
商品番号 H71922167261
商品名

FRAY I.D カシュクールプリントワンピース
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以下内容とプロフしっかりご確認お願いします。確認したことをコメント欄にてお知らせくださると安心しますのでお願いいたします。人気で完売したワンピースです。ブルー、サイズ1とても可愛くて気に入っているので出品に迷いがあり取り消すことがあります。試着しただけですのでお探しだったかたにぜひ。※折り畳んで発送致しますので皺にはご了承下さい※ご購入後の返品・返金・クレームはご遠慮下さい。
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