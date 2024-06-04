FRAY I.D カシュクールプリントワンピース

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以下内容とプロフしっかりご確認お願いします。確認したことをコメント欄にてお知らせくださると安心しますのでお願いいたします。人気で完売したワンピースです。ブルー、サイズ1とても可愛くて気に入っているので出品に迷いがあり取り消すことがあります。試着しただけですのでお探しだったかたにぜひ。※折り畳んで発送致しますので皺にはご了承下さい※ご購入後の返品・返金・クレームはご遠慮下さい。