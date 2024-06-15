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美品⭐︎ peserico　フレンチスリーブ　ベルトリボン付き　ワンピース
商品番号 A56759531306
商品名

美品⭐︎ peserico　フレンチスリーブ　ベルトリボン付き　ワンピース
ブランド名 ペゼリコ
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PESERICOは、プレシャスや家庭画報などの雑誌に掲載のある、イタリアのブランドです。帝国ホテルやヒルトンホテルに店舗がございます。後ろの丈が長めに仕立てられおり、立体感がある美シルエットワンピースです◎取り外し可能の同布リボン付きの2wayタイプ、アレンジを楽しめます着用回数2回のみの美品です。●ブランド●PESERICOペセリコ●カラー●ブルーグレー●素材●コットン97%ポリウレタン3%イタリア製●サイズ●40日本Mサイズ相応●実寸(平置き/cm)●着丈前:104後:108身幅54（リボンで調節できます）※素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。●状態●目立った汚れ、傷等は見当たりませんが、中古品ですのでご理解ある方のご購入をお待ちしております。どうぞ宜しくお願い致します#23区#自由区#ICB#組曲#INDIVI#UNTITLED#INED#ロートレアモン#アリスバーリー#サブストリート#ローズティアラ#アンクライン#アズノウアズ#レリアン#銀座マギー#スーパービューティー#伊太利屋#レオナール#トゥビーシック#エムズグレイシー#ギャラリービスコンティ#ルイルエブティック#ダーマヘルノオースチンリードモラビトピノーレミスティコプライドマダムジョコンダエルミダマックスマーラーペセリコCIVIDINIプランベールフォーマル
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