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- 【weathercock】ハイネックカットソー【Ｌ】ボーダー 薄手 ロゴ刺繍
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商品詳細
★プロフィールをご覧下さい★《お得な情報はこちら》◆フォローして下さったら2000円以上の商品を表示金額から10％引き♬◆気になる商品にいいねをして下されば、コメント欄にてSALEアナウンスをさせて頂く事があります♬◆商品番号◆【0329】----------------------------------------------◎コンディション目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用頂けるかと思います♬----------------------------------------------○表記サイズ/Ｌ○平置きサイズ着丈【 57cm 】身幅【 50cm 】肩幅【 40cm 】袖丈【 53cm 】◎採寸は多少の誤差が生じるかと思いますが、予めご了承下さいませ♬----------------------------------------------❤︎ぷにぷにのお洋服はこちらからご覧下さい❤︎#ぷにぷに出品商品一覧
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