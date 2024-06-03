ラピーヌ ネービーブラウス　48サイズ



リネン混スラブローンブラウス リネン混スラブローンブラウス



【大きいサイズ】【洗える】コットン混 ブロードストライプシャツブラウス 【大きいサイズ】【洗える】コットン混 ブロードストライプシャツブラウス



【大きいサイズ】【洗える】コットン混 ブロードストライプシャツブラウス 【大きいサイズ】【洗える】コットン混 ブロードストライプシャツブラウス



リネン混スラブローンブラウス リネン混スラブローンブラウス



リネン混スラブローンブラウス リネン混スラブローンブラウス



大きいサイズ】スリットスリーブブラウス -｜MISS J（ミス ジェイ ... 大きいサイズ】スリットスリーブブラウス -｜MISS J（ミス ジェイ ...



大きいサイズ】スリットスリーブブラウス -｜MISS J（ミス ジェイ ... 大きいサイズ】スリットスリーブブラウス -｜MISS J（ミス ジェイ ...



大きいサイズ】【洗える】スムース幾何柄プリントカットソー -｜LAPINE ... 大きいサイズ】【洗える】スムース幾何柄プリントカットソー -｜LAPINE ...



大きいサイズ】【洗える】ダブルクロス オーバーブラウス -｜GUEST ... 大きいサイズ】【洗える】ダブルクロス オーバーブラウス -｜GUEST ...



大きいサイズ】【洗える】 フローラルプリントツイル ボウタイブラウス ... 大きいサイズ】【洗える】 フローラルプリントツイル ボウタイブラウス ...



セットアップ対応】ドット柄 ノーカラーブルゾン -｜MISS J（ミス ... セットアップ対応】ドット柄 ノーカラーブルゾン -｜MISS J（ミス ...



LAPINE BLANCHE（ラピーヌ ブランシュ）｜LAPINE ONLINE STORE LAPINE BLANCHE（ラピーヌ ブランシュ）｜LAPINE ONLINE STORE



花柄プリント ボウタイブラウス 花柄プリント ボウタイブラウス



大きいサイズ】16G 天竺配色ワンピース -｜LAPINE ROUGE（ラピーヌ ... 大きいサイズ】16G 天竺配色ワンピース -｜LAPINE ROUGE（ラピーヌ ...



大きいサイズ】スリットスリーブブラウス -｜MISS J（ミス ジェイ ... 大きいサイズ】スリットスリーブブラウス -｜MISS J（ミス ジェイ ...

着用する事無いので出品しました。ボータイカラーは肩ラインまで身頃に付いてますデザインです。前中心にタックが入ってます。(画像3)サラリとした、タッチと程よい透け感。涼しげで爽やかなブラウスです。平置き採寸身幅 約59㎝身丈 約59㎝肩幅 約41㎝ご理解を頂ける方よろしくお願い致します。