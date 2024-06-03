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ラピーヌ ネービーブラウス　48サイズ
商品番号 X41175278562
商品名

ラピーヌ ネービーブラウス　48サイズ
ブランド名 ラピーヌ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用する事無いので出品しました。ボータイカラーは肩ラインまで身頃に付いてますデザインです。前中心にタックが入ってます。(画像3)サラリとした、タッチと程よい透け感。涼しげで爽やかなブラウスです。平置き採寸身幅　　　約59㎝身丈　　　約59㎝肩幅　　　約41㎝ご理解を頂ける方よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy582653.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate260877.html
http://narcologia.ru/goods/ordering538679.html
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