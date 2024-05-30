Ameri VINTAGE BASICCUP IN TANKアメリ タンクトップ

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こちら完売品です。AmeriVINTAGE(アメリヴィンテージ)直営通販サイトで購入後1度試着のみ、その後自宅保管していました。中にパッドが入っている為、こちら1枚で着用が可能です。ご理解のある方のみ購入をお願いします。伸縮性のあるリブ生地を使用したベーシックタンク程良いネック空きと、背中空きがヘルシーな印象のアイテムです。中にはパットが入っているので下着の問題等なく着用が出来ます。SMのサイズ展開になっていて、一枚でもインナーとしても使用出来る、ユーティリティーな一着です。colorBlack素材表地 綿95% ポリウレタン5%裏地 綿100%サイズ身幅総丈SMALL(S）2555MEDIUM（M）2757カラー···ブラックカップ···カップあり