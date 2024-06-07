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ダリア　フレンチ袖フリルブラウス
商品番号 L61586463406
商品名

ダリア　フレンチ袖フリルブラウス
ブランド名 ダリア
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ致しました。4300円→4100円カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...その他素材...コットン季節感...春,夏ブラウスとして、羽織りとして重宝出来き、どんなお洋服を合わせてもお洒落に着こなせる一品だと思います。中古品です。経過年数程度の見た目ではありますが、染抜きしておりますので比較的綺麗にしていると思います(個人的き)リサイクルで購入しましたので、購入時期等は不明です。当方、犬がおりますのでアレルギーや匂いに敏感な方は購入の際はご了承願います。購入後の返品返金は基本的にお断りさせて頂いております。ご質問等はお気軽にコメントをお待ちしております。宜しくお願い致しますm(__)m
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