caph イタリアンスモッキング ドルマンPO

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とにかくディテールが細かくて、よく褒められました。脇にジッパーがついてます。ベトナムで一つ一つ手で刺繍して頂いている、ハンドメイド。ウエストにポイントがあることで、スタイルよく見えます。ワイドでもスキニーパンツでも決まり、仕事でも着て頂けるきれいめなタイプライターの光沢素材。ご家庭でも洗えて、これから通年通して大活躍です。ビュルデサボンbulledesavonアトリエドゥサボンフィグロンドンfiglondonノートエシロンスnoteetsilenceエボニーアイボリーebonyivoryニトカnitcaルッキリルrukkilillpeuprespeupresプープレアイアムアイIamIIamIdidizizikvellcaphcardofabricaガルドファブリカambidexアンビデックスシャンブルドゥシャームchambredecharmeolikaeipeso1:1PARICIパーリッシchildwowanドットアンドストライプスノンサンスnon-sensyunilene