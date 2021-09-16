アングリッド　フェイクムートンボアブルゾン

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ご覧頂きありがとうございます♪今年に18,700円で購入し、シーズンの2.3ヶ月ほど着用しました！今年も似たような新しいアウターを買う予定なので出品いたします。お気軽に商品状態、値下げなどコメントして下さい^_^他のサイトにも出品しているので購入前にコメントお願いします！本日最終日です！！！売れなければ出品取り消しさせて頂きます！着丈···ミドルカラー···ブラウン#ungrid#アングリッド#フェイクムートンブルゾン#フェイクムートンボアブルゾン