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ルネ Rene ファー ティペット (クリーニング済み）)
商品番号 A28385141647
商品名

ルネ Rene ファー ティペット (クリーニング済み）)
ブランド名 ルネ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Reneファーティペットでございます。(クリーニング済み)銀座松屋で購入致しました。4回短時間使用致しました。色ブラウン素材レッキスラビット長さ64cm幅10cm素人採寸によりまして、多少の誤差は、お許しくださいませ。中古品によりまして、ご理解頂けます様、宜しくお願い致します。返品、返金は固くお断りさせて頂いております。素敵なご縁を、心よりお待ち致しております。Reneルネティペットレッキスブラウンファーラビット
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