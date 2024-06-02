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アサヒシューズ快歩主義
商品番号 Q28805333304
商品名

アサヒシューズ快歩主義
ブランド名 アサヒシューズ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。カラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬介護用シューズ３Ｅ幅広リハビリのため一度室内で履きましたが、サイズが小さかった為出品しました。傷汚れ無しです。
http://narcologia.ru/goods/plaque615407.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate286877.html
http://narcologia.ru/goods/freshman988056.html

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