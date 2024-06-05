新品　キタムラ　A4サイズ対応トートバック　肩掛け　ネイビー　ロゴ刺繍

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商品詳細
新品 キタムラ ロゴ刺繍肩掛けトートバックになります。A4サイズも余裕で入ります。カラー:ネイビーサイズ:縦32㎝横36.5㎝マチ12㎝素材:ハリのあるナイロン口開きファスナーの使用のため、中の荷物を見られてこともありません。バック裏にはファスナーポケットがあるので、携帯や財布など、すぐに取り出したい物を入れておくのに便利です。内側は片面にファスナーポケット、もう片方にオープンポケットがあります。ネイビーと持ち手裏のさりげないホワイトのコンビがとても爽やかで素敵なバックです。軽量なので荷物を沢山入れても軽く持ちやすいです。是非ご検討を宜しくお願いします。
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