ジャーナルスタンダード ウエーブシアーハーフスリーブTee



ウエーブシアーハーフスリーブTee(505455078) | ジャーナル ... ウエーブシアーハーフスリーブTee(505455078) | ジャーナル ...



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カラー···ブラック袖丈···半袖ジャーナルスタンダードのウエーブシアーハーフスリーブTeeのブラックになります。試着で1度使用しただけです。現在も販売中です。(R5.8.15現在)シアー感がかわいくて、とても涼しく着られます。元値は6600円です。よろしくお願いします☺︎