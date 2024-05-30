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コットンテーラードジャケット
商品番号 L67882936190
商品名

コットンテーラードジャケット
ブランド名 カスタネ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2度の着用のみです。着る機会が少ない為出品いたします。色···ピンク
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