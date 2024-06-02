[SALE]HVPOLO ポロシャツ

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商品詳細
2回着用しました。汚れ等ありません。お色、デザイン共に合わせやすいです。＜HVPOLO＞22SSポロシャツFavouritasTechLuxury（フェバリタステックラグジュアリー）XS:胸囲80cm 着丈58cm 袖丈15cm 肩幅33cm元値¥15,400カラー···ブルー袖丈···半袖
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