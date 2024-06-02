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[SALE]HVPOLO ポロシャツ
商品番号 O69320025620
商品名

[SALE]HVPOLO ポロシャツ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

2回着用しました。汚れ等ありません。お色、デザイン共に合わせやすいです。＜HVPOLO＞22SSポロシャツFavouritasTechLuxury（フェバリタステックラグジュアリー）XS:胸囲80cm　着丈58cm　袖丈15cm　肩幅33cm元値¥15,400カラー···ブルー袖丈···半袖
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