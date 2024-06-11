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wacoal キャミセットアップ
商品番号 G55963965086
商品名

wacoal キャミセットアップ
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ワンピースの下などに活躍できるインナーのセットアップです！お色は濃いめのピンク。刺繍が薄ピンクとベージュよりのゴールドっぽいカラー。繊細な刺繍がとても綺麗で購入しましたが、着る機会がなく、保管しておりました。試着程度にしか着用しておりません。ワンピースタイプではないので、別々で着れて便利かと思います！デザイン違いでアイボリーも出品しています。気になる方はぜひ！
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