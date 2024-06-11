wacoal キャミセットアップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！ワンピースの下などに活躍できるインナーのセットアップです！お色は濃いめのピンク。刺繍が薄ピンクとベージュよりのゴールドっぽいカラー。繊細な刺繍がとても綺麗で購入しましたが、着る機会がなく、保管しておりました。試着程度にしか着用しておりません。ワンピースタイプではないので、別々で着れて便利かと思います！デザイン違いでアイボリーも出品しています。気になる方はぜひ！
http://narcologia.ru/goods/appendectomy432253.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation204924.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador126306.html
サルート キャミソール＆ショーツ セットアップ DTJ286｜ワコール直営 ...
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新作❤Wacoal❤サルート❤73g❤セットアップランジェリー❤ - キャミソール
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新品】wacoal サルート 23 BS セットアップ キャミソール ソングM ...
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