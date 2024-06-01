FRED PERRY 人気 ポロシャツ G5801 刺繍 ライン アイボリー

※値下げ交渉は希望額の提示をお願いします。なお大幅値下げはできません。※サイズ感は感覚の話になりますのでお答えはできません。◎ブランド名：FREDPERRY◎商品名：ポロシャツ◎状態：BS：新品未使用SA：限りなく未使用に近い、極美品A：着用感が少なく、傷汚れのない物、美品B：一般的な古着わずかな汚れ使用感あり(基準)C：状態のあまりよくない物D：著しく状態の悪い物◎カラー：アイボリーグレー◎サイズ36着丈：58cm身幅：41.5cm肩幅：35.5cm袖丈：16.5cm素人採寸のため、若干の誤差はご容赦願います。◎素材：綿100%※古着・USED品となります。※6枚目に近くで見れば分かるような程度のシミあり。検品はしておりますが、自宅保管品につき、細かな傷、汚れの見落としがある可能性がございますので、ご理解いただけない方はご購入をお控えください。※小さく折り畳んで発送させていただきます。フレッドペリーポロシャツ人気ペアルックイングランド製



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