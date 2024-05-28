Maison Margiela メゾンマルジェラ 二つ折り財布

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商品名MaisonMargielaレザーバイフォールドウォレットメゾンマルジェラmm6二つ折り財布ウォレットブラック黒小銭入れ付きサイズサイズ：11×9×1.5cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性がございます。ご了承ください。カラーブラック黒状態新品・未使用並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※国内で修理等は受けられません。※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください。