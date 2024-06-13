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バッグ /MIUMIU
商品番号 W72329690310
商品名

バッグ /MIUMIU
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ夏に使いやすい素材です。３枚目、４枚目:フリンジ部分や内ポケットに汚れあり。５枚目:裏側に色移りあり。６枚目:セルフでの補修跡あり。ストラップが長く肩掛けでも使えます。
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