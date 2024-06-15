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マイケルコース ハンドバッグ
商品番号 P61495552798
商品名

マイケルコース ハンドバッグ
ブランド名 マイケルマイケルコース
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

【並行輸入品】【新品】【訳あり商品】マイケルコース　2WAYバッグです。シンプルながらも機能的なデザイン。ショルダーバッグとしても使える2WAY仕様です。前後キズ、汚れ、保存袋無しの為訳あり商品です。写真7.8枚目参照こちらの商品はアメリカ正規店より並行輸入にて仕入れしました間違いなく本物商品です。参考売価:¥66,000品番：30S6GS7S3L001サイズ　H24.5W31-33D11持ち手:33cmショルダー:118-128CM(ショルダー取り外し、長さ調整可能色:ブラック素材:レザー仕様ファスナー、マグネット式開閉内部様式:オープンポケット×6ファスナーポケット×1大幅値下げ致しました‼️173-7121303
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