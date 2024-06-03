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ファイテン　ネックレス　プッシュタイプ
商品番号 I72178638335
商品名

ファイテン　ネックレス　プッシュタイプ
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

何回か使用しておりますが、まだまだ使用できると思います。45cmです。#メタックス
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