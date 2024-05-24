新品未使用 MARNI マルニ かごバッグ マイクロミニ ブラウン ...

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ご覧いただきありがとうございます(。ᵕᴗᵕ。)★新品未使用★即購入OK!!・商品名・MarniマルニTROPICALIAかごバッグトートバッグバケット・サイズ・高さ18cm、深さ10cm、幅22cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。・付属品・ショルダーストラップ、保存袋、タグ付きマルニの人気のカゴバッグです。インフルエンサーなども紹介しており、大変人気のモデルです。サイズはマイクロで、ショルダーにしても可愛く持てます◎この春夏、活躍すること間違いなしです☺︎※これは実物写真です，※海外製品のため、縫い目が雑な箇所や多少の傷や汚れがある場合もございます。※ご理解いただいた上でご購入お願い致します。