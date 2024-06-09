エルメス　長財布　シチズン　ツイルロング札入

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ご覧いただきありがとうございます。フランスのハイブランド『エルメス』の上品な二つ折りのお札入れです✨高級感のある上品なお札入れ、良品です。ハイブランドのお財布なので持っているだけで運気が上がりそうなお品だと思います⭐️エルメスならではのシックなブラウンカラー、柔らかい手触りの上質なレザーを使用したお札入れで、年齢・流行問わず長くご使用いただける商品だと思います⭐️内側は 札入れ×1、その他ポケット×3、カードポケット入れ×5ブランド： エルメス（HERMES）商品状態:中古品、良品。 ほつれや角の擦れはありません。内側の状態 は良いと思います。 写真では確認しにくいのですが、外側の角に 薄い汚れがあります。 写真の9.10枚目で確認下さい。サイズ: 【実寸】W17.5cmH10cm刻印： Q付属品： 無し（写真の箱は付いておりません）★お問合せ等のコメントは内容が終わり次第、削除致します。また、返信いただけない場合もコメントを削除させていただきますので、ご了承下さい。【真贋鑑定済み】取り扱いの商品は正規品です。大阪府公安委員会許可の中古ブランドショップにてプロ鑑定士による真贋鑑定済みの物を購入しております⭐️万が一偽物の場合は返金対応させて頂きます❗️#エルメス#財布#ベージュ#美品【備考欄】個人保管ですので写真に写りこまない程の擦れなどがある場合がございます。何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。又、商品はあくまでUSED品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。