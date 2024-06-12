e/rm 3way ベストセットワンピース

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商品詳細
e/rm3wayベストセットワンピース定価¥11,000(税込)サイズFREE着丈(後・ベスト)67肩幅(ベスト)47胸囲(ベスト)112総丈(ワンピース)127肩幅(ワンピース)38胸囲(ワンピース)90袖丈(ワンピース)65着丈(前・ベスト)64天幅(ベスト)17天幅(ワンピース21ネック部分(たて)18.5ベストとカットソー生地のタートルネックのワンピースがセットになった着回し力抜群のセットアイテム◎シンプルながらにデザイン性も兼ね備えているのでおうち時間はもちろん、外出時にもお使いしやすいデザインです。ベストは、ボンディング素材で、もちもちとした質感です。深めのVネックデザインがポイントで、すっきりとした印象に◎軽量でゆとりもあるので、重ね着もしやすく、セットのワンピースのみならず、季節や気温に応じてシャツやニットとも合わせていただけます。肩も隠れるデザインに仕立てているので、肩回りも安心◎ワンピースは、カットソーならではのさらっとした生地感で、ロングランでご使用いただけます。ワンピースには、ポケット付きな点も安心です。タートルの高さも高すぎず、くしゅくしゅっと動きが出るデザインがポイントカットソー生地な分薄手なので、冬場はカーディガンと合わせたり、タイツと合わせて着ていただくのがおすすめです。【洗濯可否】手洗いでの処理が行えます。圧縮してお届けします#apartbylowrys#erm#アパートバイローリーズ#アパートバイ#イーアールエム#セットアップ#ワンピース#セットワンピ#ワンピ#ルームウェア#ルームドレス#オケージョン#パジャマドレス#ドットエスティ#春服#春#美品#LOWRYSFARM#LEPSIM#JEANASIS#PAGEBOY#Heather#BAYFLOW#Kastane#mystic#archives#jouetie#Chico#cheek#Omekashi#パルクロ#ワンマイル#Apartby#ローリーズファーム#ジーナシス#ページボーイ#レプシィム#ベイフロー#カスタネ#ベスト#タートルネック#パジャマ#イーアールエム
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