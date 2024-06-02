バリー ショルダーバッグ ブラック 金金具 BALLY ミニショルダーバッグ 黒

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商品詳細
#EDENのバッグ一覧○ブランドBALLYショルダーバッグブラックゴールドバリーバッグレザー黒金金具ヴィンテージ・MADEINITALYイタリア製○サイズヨコ約22cmタテ約19.5cmマチ約6cmから12cm程広がります。○送料無料○状態目立った傷や汚れは特にありません。中古品にしては問題なくご使用頂けるので、これからも長くご愛用頂けるかと思います。〇先に購入して頂いた方の早い者勝ちとなります。＝＝＝＝＝＝＝＝おまとめ購入の場合さらにお値下げいたします。・2点購入さらに【500円オフ】・3点購入さらに【1000円オフ】コメントにてお知らせください。～関連商品はこちら～#EDENのバッグ一覧#EDENの出品一覧＝＝＝＝＝＝＝＝素材...牛革(本革)leatheritariaカラー...ブラックBLACK種類...ミニショルダーバッグ74レザーバッグトートバッグハンドバッグ2wayバッグ鞄革本革レザー古着韓国流行春服春夏秋冬SMLなど多数出品中。
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