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COACH CF252 二つ折り財布 スヌーピー ワインマルチ
商品番号 B77493157950
商品名

COACH CF252 二つ折り財布 スヌーピー ワインマルチ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❣️❣️フォロー頂いた方限定で300円値引きします❣️❣️✳️商品名スヌーピーワインマルチ二つ折り財布☘️商品説明☘️【COACHXPEANUTS】スナップウォレット・スヌーピーライツモチーフコーチの伝統的なレザークラフトにピーナッツの仲間たちが遊び心を加えた【COACHXPEANUTS】スペシャルコレクション。ご自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめです‼️✳️ブランドCOACHコーチ✳️品番CF252✳️カラーワインマルチ✳️素材ブランドの上質な革によるミニ財布・リファインドペブルレザー✳️仕様・カードスロットx3・IDウィンドウｘ1・札入れｘ1・スナップ開閉・外側にジップ付き小銭入れ・縦9cmx横10.5cmxマチ3cm✳️付属品ケアカードケアカード付きの為日本全国COACH直営店でも修理やメンテナンス、アフターケアも受けることができます。✳️購入場所アメリカCOACHアウトレット並行輸入品です【COACHアウトレット専用商品とは】COACHは、メーカー直営店に並べる商品とは別にアウトレット販売店（小売店）へ並べるための物を製造しており、その品を直輸入しております。COACHが製造している品の為、全て本物を取り扱っておりますので、安心してご購入くださいませ。✳️配送方法らくらくメルカリ便（コンパクト）にてお届けします（追跡可能、保証付の為、安心してご購入下さい）#マキCOACH_折り財布☆照明等の関係で実物と写真の色合いが若干異なる場合がございます。☆コピー商品等は一切取り扱っておりません。迅速、丁寧な対応を心がけて参りますので宜しくお願いします♡カラー···レッド財布形/開け口···二つ折り財布形/開け口···二つ折りカラー···レッド
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