ENFOCUS STUDIOワンピース 大きいサイズ14

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エンフォーカススタジオENFOCUSSTUDIO大きいサイズ14ブルー系様々な形のスクエアドットとシェブロン柄が織りなす爽やかなブルー＆グリーン系柄のマキシワンピース。深めのVネックが女性らしい印象ですが、柄と色とのバランスで、甘すぎず辛すぎない洗練された大人のワンピースに仕上がっています。伸縮性のあるジャージ素材で、着心地も良く、お手入れも楽です。夏のバカンス、リゾートにいかがでしょうか。試着のみの、新品未使用品です。タグはありませんのでご理解頂ける方に。必ずプロフィールをご覧の上、ご検討下さいませm(__)m