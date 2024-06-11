正規品CHANEL折りたたみ財布

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商品詳細
財布形/開け口···三つ折りカラー···ベージュ正規品CHANEL折りたたみ財布ベージュ色お使い頂ける方にお譲り致しますジャンクピンですボタンだけ直すとお安いです直し専門でだいたい3000
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