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エンフォルド ENFOLD ☆ タック フレアスカート 36 ネイビー
商品番号 T16046790078
商品名

エンフォルド ENFOLD ☆ タック フレアスカート 36 ネイビー
ブランド名 エンフォルド
特別価格 税込 4,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ハリのある素材で綺麗なシルエットが素敵！タックフレアスカートです。裏地はついていないですが、透けない素材感です。・カラー　ネイビー（画像参照）・素材　ナイロン62%　コットン38%・付属品　無し・サイズ　36　※Sサイズ程度　実寸をご参照ください。ウエスト　約60.0cm総丈　約56.5cm・商品コンディション所々に薄い白っぽい汚れがあります。（画像参照）その他軽い着用感のみの大きなダメージのないコンディションです。(画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。
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