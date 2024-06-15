エンフォルド ENFOLD ☆ タック フレアスカート 36 ネイビー

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エンフォルド☆2022SSタフタスカートネイビー36サイズ-

・ハリのある素材で綺麗なシルエットが素敵！タックフレアスカートです。裏地はついていないですが、透けない素材感です。・カラー ネイビー（画像参照）・素材 ナイロン62% コットン38%・付属品 無し・サイズ 36 ※Sサイズ程度 実寸をご参照ください。ウエスト 約60.0cm総丈 約56.5cm・商品コンディション所々に薄い白っぽい汚れがあります。（画像参照）その他軽い着用感のみの大きなダメージのないコンディションです。(画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。