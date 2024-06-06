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INEDイネド× SAGA FURS日本製フォックスファーマフラー ティペット
商品番号 X72322478031
商品名

INEDイネド× SAGA FURS日本製フォックスファーマフラー ティペット
ブランド名 イネド
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

INEDイネドで購入した日本製のSAGAFURSのフォックスファーを使用したティペット、マフラーです。購入後数回使用した後、自宅保管していました。フォックスファーがとても上質な上に肌触りがとても柔らかく、上品な見た目で尚且つ軽量なのに驚くほど暖かいです。裏に片面のみゴムとクリップ付いています。お手持ちのコートと合わせて使うもよし、ドレスアップした際に首元につけるもよし。ドレスアップしても肩を出さず袖付きのものを使用するようになった為お譲りします。定価は2￼-3万程。サイズは採寸参考にして下さい。全長約80cm、幅約10cm素材···リアルファーカラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/enquire924189.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi941747.html
http://narcologia.ru/goods/assessor984503.html
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