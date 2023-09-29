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MICHEAL KORSマイケルコース★A4ハンドバッグ
商品番号 W64670328245
商品名

MICHEAL KORSマイケルコース★A4ハンドバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MichaelKors2016年11月モデルです！カラーはブラウンチェリーです。当時色が可愛くて購入したのですが、大きめのカバンを使わなくなってしまったので出品させて頂きました！大きすぎず小さすぎずなので使いやすかったです★4万ぐらいで購入したのですがかなり前のなのと、少し使用感もあり、素人保管の為、考慮した金額になっておりますm(__)m一応お値下げも考えたいのでお値段交渉、即購入◎です！神経質な方は御遠慮くださいm(__)mーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーMICHAELMichaelKors★マイケルコース★SAFFIANO　LargeTOTE◆容量はたくさん入ります!長財布、ポーチ、A4サイズ・・・プラスα！背面にスマホ収納OK!カード入れとして利用もOK!◆底鋲が付いていますので底部が汚れにくく、また床に置いた時の安定感も抜群です。◆開閉はファスナー式なので大切なバッグの中身を見られなくて安心。◆季節が問わずディリーに使えます。購入時の金額¥40,000
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