FENDI ハンドバッグ ペカン柄 FF ミニボストン レザー PVC

■商品の詳細概要：フェンディのハンドバッグ/ボストンバッグです。素材：レザーサイズ：高さ19cm×横29cm×マチ13cm状態：やや傷や汚れあり購入先：大手リサイクルショップ付属品：なし■コメント状態は全体的にキレイですが、レザーに汚れ/傷が見られます。その他は概ねキレイですが、中古品なので、神経質な方はご遠慮ください。■注意点・即購入可・値下げ交渉は現実的な価格のみ対応いたします。金額を明記の上、コメント欄からご連絡ください。・早いもの勝ち。原則として価格交渉中や価格変更後でも早く購入された方を優先いたします。



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