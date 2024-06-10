新品　マイケル・コース　ショルダーバッグ

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商品詳細
ハワイのアラモアナショッピングセンターのマイケル・コース店にて購入しました。一度も使用せず、新品のまま購入時の袋のまま保管していました。使う機会がないので出品します。新品未使用ですが自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。高さ:15cm幅:22cmマチ:6cmショルダー(最小):115cmショルダー(最長):133cm
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