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新品　マイケル・コース　ショルダーバッグ
商品番号 P85292139039
商品名

新品　マイケル・コース　ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイのアラモアナショッピングセンターのマイケル・コース店にて購入しました。一度も使用せず、新品のまま購入時の袋のまま保管していました。使う機会がないので出品します。新品未使用ですが自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。高さ:15cm幅:22cmマチ:6cmショルダー(最小):115cmショルダー(最長):133cm
http://narcologia.ru/goods/message742827.html
http://narcologia.ru/goods/reboot586336.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture635841.html
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