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Chloe クロエ　お刺繍　ベルト付　ハーフコート　グレー　フランス製　36
商品番号 C66265152881
商品名

Chloe クロエ　お刺繍　ベルト付　ハーフコート　グレー　フランス製　36
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 5,236 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧下さいまして誠にありがとうございます。ハイブランドやデザイン製の高いお洋服を出品中でございます。　　　　　　　　　　　↓　　　　　#Bell＊tree…♡のお洋服◆Chloeハーフコート　フランス製サイズ：36（S〜M相当）カラー：グレー系　肩幅　約34　身幅　約51　着丈　約87　袖丈　約62　ウエスト　約54素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。※お洋服のみの出品になります。ハンガー等、撮影用小物などは付属致しません。あくまでused品になります。神経質な方はお控え願います。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::他にもレディースアパレル、FOXEY、Rene、MaxMara、burberryなど多数出品中です。　　　　　　↓↓↓#Bell＊tree…♡のお洋服宜しければご覧下さいませ。::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9-341003
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