Chloe クロエ　お刺繍　ベルト付　ハーフコート　グレー　フランス製　36



美品 クロエ Chloe コート リネン ウール 無地 アウター レディース フランス製 34(S相当) ブラック



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数ある中からご覧下さいまして誠にありがとうございます。ハイブランドやデザイン製の高いお洋服を出品中でございます。 ↓ #Bell＊tree…♡のお洋服◆Chloeハーフコート フランス製サイズ：36（S〜M相当）カラー：グレー系 肩幅 約34 身幅 約51 着丈 約87 袖丈 約62 ウエスト 約54素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。※お洋服のみの出品になります。ハンガー等、撮影用小物などは付属致しません。あくまでused品になります。神経質な方はお控え願います。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::他にもレディースアパレル、FOXEY、Rene、MaxMara、burberryなど多数出品中です。 ↓↓↓#Bell＊tree…♡のお洋服宜しければご覧下さいませ。::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9-341003