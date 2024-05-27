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キャビスパ　メルナージュ　セルフエステにどうぞ
商品番号 V73273263006
商品名

キャビスパ　メルナージュ　セルフエステにどうぞ
ブランド名 ヤーマン
特別価格 税込 10,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ...EMS部位...全身電源方式...充電式防水...防水機能あり重量...～500g未満購入したのですが、使う暇がなく、出品します。保証期間内ですが、商品が譲渡になるので保証はできませんことをご了承下さい。(ディノス通販にて４月に購入)
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