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【ほぼ未使用】未使用カートリッジ付き　ReFa ファインバブルピュア ホワイト
商品番号 H72674400946
商品名

【ほぼ未使用】未使用カートリッジ付き　ReFa ファインバブルピュア ホワイト
ブランド名 リファ
特別価格 税込 11,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ReFaファインバブルピュアホワイトほぼ未使用品ReFaのファインバブルピュアホワイトになります公式ストアでプレゼントとして購入しましたが、金属アレルギー使用不可であるため、出品いたします。購入日２０２３／8シャワーヘッドは一度水を通したのみで、ほぼ未使用です！カードリッジは未使用セット内容》シャワーヘッド本体外箱アダプター3種外装リングゴムパッキン取扱説明書保証書カートリッジ（未使用）【公式ストア】シャワーヘッドリファファインバブルピュアホワイトReFaFINEBUBBLEPURE節水ウルトラファインバブルFBPSブランド：ReFaReFaFINEBUBBLEPUREブランド：ReFa
http://narcologia.ru/goods/contemplate284977.html
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