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RS-R Ti2000 ダウンサス　スープラ
商品番号 A95154803315
商品名

RS-R Ti2000 ダウンサス　スープラ
ブランド名 アールエスアール
特別価格 税込 9,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入しました。使用する事がなくなりましたので出品です。家で保管していました。新品未使用品ですが、箱の中にスプリングがそのまま入っていたので、メーカーロゴが擦れています。車名スープラ型式DB22/DB42エンジン型式B48/B58B30C年式R1/5~駆動FRマッチンググレードSZ-R/RZご理解頂ける方宜しくお願い致します。返金や返品は出来ませんのでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/voiceless916259.html
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