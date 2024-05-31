RS-R Ti2000 ダウンサス　スープラ



スープラ ６ＭＴ ＤＢ０６ ダウンサス 『 Ｔｉ２０００ 』 開発完了 ...



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スープラ ＳＺ－Ｒ DB22 ダウンサス 『 Ｔｉ２０００ 』 マッチング ...



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足回りはBMWそのものなので、ダウンサス投入だけでもサクッとはいきま ...



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新型スープラ ＤＢ４２ ダウンサス 『 Ｔｉ２０００ 』 開発完了です ...



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新品で購入しました。使用する事がなくなりましたので出品です。家で保管していました。新品未使用品ですが、箱の中にスプリングがそのまま入っていたので、メーカーロゴが擦れています。車名スープラ型式DB22/DB42エンジン型式B48/B58B30C年式R1/5~駆動FRマッチンググレードSZ-R/RZご理解頂ける方宜しくお願い致します。返金や返品は出来ませんのでご了承下さい。