ハイエース200系　5型 純正ショックアブソーバー

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商品詳細
トヨタ/スズキ人気モデル···ハイエース用品の種類···ショックアブソーバー24000キロメートルにて、交換の為外したものです。低走行なので、状態は良いと思います。
http://narcologia.ru/goods/approximate322020.html
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