JA11ジムニー 純正フロントリーフスプリング左右セット

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商品詳細
ja11ジムニー純正フロントリーフスプリング左右セットシャックル\u0026Uボルト付きH7年最終型のM/T車に付いていた物になります。走行10万キロ程なので問題なく使えると思います。錆びは出来るだけ落としてアンダーコートクロで塗装しています。ブッシュは劣化していると思いますので交換をおすすめします。用品の種類...スプリング対応車種メーカー...スズキ
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