胡桃のあ、空澄せな、一ノ瀬うるは直筆サイン入りポストカード4枚セット

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諸事情ありまして手放さざるを得なくなりましたので出品します。入手してからしまい込んでいたのでほぼ新品です。出品初心者ですので梱包の不手際等ありましても暖かい目で見なかったことにして下さい。ご理解ある方のみお願いします。皆んなごめんね…ごめんね…即購入⭕️ある程度の範囲の送料込みです。胡桃のあ空澄せな一ノ瀬うるはぶいすぽっ！