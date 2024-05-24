ジムニーJB23W スズキスポーツ ショックアブソーバ

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用品の種類...ショックアブソーバー対応車種メーカー...スズキJB23W・ジムニー、JM23W・AZオフロードに対応のスズキスポーツ製・減衰8段調整のショックアブソーバです。減衰が効いて自力で戻ります。オイル漏れは見当たりません。ショックの長さは純正同等サイズです。ブッシュの切れも無い様です。3年間で約2万キロを通勤のみで使用しました。サスは純正を使用し、オフロード走行は一切ありません。各種取説とステッカーも付属します。あくまで中古品です。問題なく使用できますが、新品同等のクオリティを追及する方はお控え下さい。※必ず自己紹介欄をご覧になって下さい。