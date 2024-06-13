NSR250R ステアリングダンパー MC21より取外し

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投稿詳細｜MOTOCLE



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NSR250R MC21 ROTHMANS

ステアリングダンパー 中古 NSR250RMC21より取外した物です。ステッカー、刻印など無い為メーカー不明ですが NHKの物ではないかと思います。写真1枚目が全てです。当時物ですので多少の傷、汚れ、腐食あります。 写真にてご確認下さい。目立った漏れなどはないようです。取り外すまでは不具合なく機能していました。写真5枚目は取外す前の車両に装着時の物です、参考にして頂けたらと思います。個人保管の中古商品です、十分ご理解の上ご購入ください、よろしくお願い致します。