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商品詳細
未使用品です。箱もお付けします。人気のグランシャレのキャンドルです。お探しの方、是非ご検討ください。アスティエキャンドルのガラス容器には気泡があります。これは不良品ではなく、当ブランドの特長です。ご存知の方も多いと思いますが、念のために記しておきます。お問合せは、必ずご購入前にお願いします。どうぞ宜しくお願いします。実 寸 W9D9H10cm原産国 フランス容 量 260gスイスアルプスの高原牧草地に囲まれた小さく平穏な村の中心に、威風堂々と佇む木造建築「グラン・シャレ」。美しい自然と清新な気候に恵まれたこの地に、バルテュス画伯が構えた終の棲家。画伯を魅了したのは、牛乳と蜂蜜の香りや、アトリエを囲む菩提樹の老木から漏れる微かなシトラスの香り。そして今再び、画伯が愛した香りは美しき思い出のごとく蘇り、「グラン・シャレ」に沁みわたる。
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful188051.html
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
http://narcologia.ru/goods/calling727850.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild736752.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful188051.html
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ