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未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
商品番号 C54616204996
商品名

未使用Astier de Villatte アスティエ キャンドル グランシャレ
ブランド名 アスティエドヴィラット
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品です。箱もお付けします。人気のグランシャレのキャンドルです。お探しの方、是非ご検討ください。アスティエキャンドルのガラス容器には気泡があります。これは不良品ではなく、当ブランドの特長です。ご存知の方も多いと思いますが、念のために記しておきます。お問合せは、必ずご購入前にお願いします。どうぞ宜しくお願いします。実　寸　W9D9H10cm原産国　フランス容　量　260gスイスアルプスの高原牧草地に囲まれた小さく平穏な村の中心に、威風堂々と佇む木造建築「グラン・シャレ」。美しい自然と清新な気候に恵まれたこの地に、バルテュス画伯が構えた終の棲家。画伯を魅了したのは、牛乳と蜂蜜の香りや、アトリエを囲む菩提樹の老木から漏れる微かなシトラスの香り。そして今再び、画伯が愛した香りは美しき思い出のごとく蘇り、「グラン・シャレ」に沁みわたる。
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