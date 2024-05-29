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シナジーワイルドジャパン　フィトグリーン　新品　シナジー　ハーブ
商品番号 Y12682848415
商品名

シナジーワイルドジャパン　フィトグリーン　新品　シナジー　ハーブ
ブランド名 シナジー
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。シナジーワイルドジャパンフィトグリーン内容量:730ml賞味期限:2024.08定価:8,208円ペパーミント香るグリーンドリンク心も体もすっきりさわやか天然由来の原料でできたナチュラルグリーンハーブドリンク。栄養損失が少ないコールドプレス製法で抽出したためビタミン・ミネラル、クロロフィルといった緑の植物が持つ栄養素を豊富に含んでいます。
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Phyto Green | Synergy WorldWide

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