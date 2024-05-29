Dr Vranjesドットール・ヴラニエス ARIA 空気 500ml

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ご覧いただきましてありがとうございます。Dr.VranjesARIA（空気）定価：14300円500ml用バンブースティックが付属致します。※輸入品のため、外箱に輸送時の傷等が生じている場合がございます。中身には問題ございませんが、気にならない方のみご検討をよろしくお願いします。 朝露に濡れた若草の香りを思わせるさわやかなシトラスが調和したフレッシュなスパークリングノート。\u2028春の新鮮な空気のような清潔感のある雰囲気をもたらします。複数のお品を同時に購入される場合は送料分をお値引き致しますのでコメントにご記入下さい。