ヤングリヴィング セイクレッドサンダルウッド 5ml

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商品詳細
ヤングリヴィングのセイクレッドサンダルウッド5mlです。最上質のサンダルウッドです。インド原産のサンダルウッドを使用しています。宅急便コンパクトでお送りします^^2021年11月に購入しました。17000円→15000円に^^未開封ですがラベル下まで揮発しています。他のエッセンシャルオイルとセットにも出来ますのでコメントでお知らせくださいませ。
http://narcologia.ru/goods/smear869204.html
http://narcologia.ru/goods/smear600004.html
http://narcologia.ru/goods/preference529338.html
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