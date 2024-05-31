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ヤングリヴィング セイクレッドサンダルウッド 5ml
商品番号 F12013799242
商品名

ヤングリヴィング セイクレッドサンダルウッド 5ml
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤングリヴィングのセイクレッドサンダルウッド5mlです。最上質のサンダルウッドです。インド原産のサンダルウッドを使用しています。宅急便コンパクトでお送りします^^2021年11月に購入しました。17000円→15000円に^^未開封ですがラベル下まで揮発しています。他のエッセンシャルオイルとセットにも出来ますのでコメントでお知らせくださいませ。
http://narcologia.ru/goods/smear869204.html
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